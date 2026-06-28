خرجات ميدانية واجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية عبر الوطن

يواصل ولاة الجمهورية عبر مختلف ولايات الوطن عقد الاجتماعات التنسيقية وتنظيم الخرجات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن. في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى تكريس المتابعة الميدانية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.

وتشمل هذه المتابعة مختلف المشاريع المتعلقة بقطاعات السكن، الصحة، التربية، الموارد المائية، التهيئة الحضرية، والطرقات. حيث يتم الوقوف ميدانيًا على مدى تقدم الأشغال، وتقييم نسب الإنجاز. ورصد العراقيل واتخاذ التدابير الكفيلة برفعها.

كما أسدى ولاة الجمهورية تعليمات لمختلف المتدخلين بضرورة احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، وتسريع وتيرة الأشغال. بما يضمن وضع هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال وتحسين نوعية الخدمات العمومية لفائدة المواطنين.

وتندرج هذه الاجتماعات والخرجات الميدانية في إطار حرص السلطات العمومية على تكريس ثقافة المتابعة الميدانية، وتعزيز التنمية المحلية. وضمان التجسيد الفعلي للمشاريع ذات الأولوية، تجسيدا لالتزامات الدولة الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن.

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