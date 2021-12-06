خرجة خاصة من صلاح وكيروش يُخفي أوراقه قبل لقاء الخضر

قام النجم الدولي المصري محمد صلاح بالسير على خطى رياض محرز قبل مواجهة الخضر أمام الفراعنة.

لاعب فريق ليفربول الانجليزي اتصل هاتفيا بنجوم المنتخب المصري قبل لقاء الغد مثلما كشف عنه محمد الشناوي.

كما قال حارس مُنتخب مصر:”هناك اتصالات من محمد صلاح ومحمد النني من أجل دعم اللاعبين”.

وكان محرز قد وجه رسالة دعم لأشبال مجيد بوقرة قبل لقاء الغد لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما كشف موقع “كووورة” أن كيروش يدرس جديا الاعتماد على طريقة 4/3/3 أمام الجزائر.

في ظل إصابة أفشة، خاصة أن المنتخب لعب بنفس الطريقة أمام السودان في المباراة الماضية وقدم أداء طيبا.

ويفاضل كيروش بين الثلاثي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي وأيمن أشرف، لاختيار اثنين منهم إلى جانب عمرو السولية.