خرجة رائعة من حمد الله اتجاه عائلة ريان وبن العمري يُعلق !

قام النجم الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بخطوة رائعة اتجاه عائلة الطفل المغربي ريان الذي غادر الحياة أمس السبت.

مهاجم فريق إتحاد جدة السعودي كشف اليوم الأحد عن منحه بيت مُجهز بالكامل لعائلة ريان وادخال القليل من السعادة في قلوبهم.

كما سارع النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، للتعليق على منشور، حمد الله، في انستغرام بعبارة:”بارك الله فيك، في ميزان حسناتك إن شاء الله”.

وعلق ريان في بئر ارتوازي بالمغرب لمدة 5 أيام قبل انقاذه لكنه فارق الحياة بعد ذلك بلحظات فقط.

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بعث الناخب الوطني، جمال بلماضي، برسالة مؤثرة، للتعزية في وفاة الطفل المغربي، ريان.

كما قال بلماضي خلال الرسالة:”مثل كل الآباء هزّنا خبر وفاة الطفل ريان”.

في حين واصل:”ألمنا كبير لكنه لن يعادل أبدا ألم والدي ريان وأقاربه”.

كما ختم بلماضي:”أتقدم بخالص تعازيّ لوالدي ريان وأتضرع لله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته”.

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وجه النجم الجزائري وقائد الخضر، رياض محرز ، رسالة مؤثرة للطفل المغربي، ريان، صاحب ال5 سنوات العالق ببئر ارتوازي .

محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ونشر صاحب الرجل اليسرى السحرية محرز صورة الطفل المغربي ريان وأرفقها بعبارة مؤثرة:”ابق قويا ريان”، إضافة الى إيموجي يرمز للدعاء.

وسقط الطفل المغربي ريان في البئر الارتوازي قبل 48 ساعة بمدينة شيفشاون شمال غرب المغرب وتتواصل لحد الآن مساعي اخراجه.

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قدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، اعتذراته بطريقة ساخرة لزميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

محرز نشر صورتين له من الحصة التدريبية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتظهر الصورتين ساحر العرب وهو يمر من أمام زميله المُدافع ناثان آكي، بمراوغة رائعة أسقطت الأخير أرضا.

وأرفق قائد الخضر الصورتين بكلمة:”désolé”.