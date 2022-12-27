خرجة غريبة.. الجامعة المغربية تستفز الجزائر وتُهدد بمُقاطعة الشان

عادت الجامعة المغربية لكرة القدم لاختراع أسباب من وحي الخيال لضرب تنظيم الجزائر لمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وهاته المرة بخرجة غريبة تُؤكد من خلالها الجامعة المغربية عدم مُشاركة مُنتخبها في “الشان” المُقررة بالجزائر.

وذلك في حال عدم احترام الجزائر لبنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية حسبها.

وتُطالب المغرب بسفر منتخبها إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط بواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية.