خرجة غير مألوفة من المصريين وعمارة يدعم الخضر قبل قمة الثلاثاء

تتجه أنظار الجميع سهرة الثلاثاء صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مواجهة المُنتخب الوطني أمام نظيره المصري.

وبخصوص جديد المُنتخبين فقد تدرب الفراعنة أمسية اليوم الأحد تحضيرا للقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

كما عرفت تحضيرات المصريين خرجة غير مألوفة حيث قرر كارلوس كيروش أن تتناول البعثة وجبة العشاء اليوم في أحد مطاعم الدوحة.

بعيدًا عن الروتين اليومي، بين مقر الإقامة وملاعب التدريب والمباريات، والذي استمر خلال الأيام التسعة الماضية، بهدف الترويح عن اللاعبين.

ومن الجانب الجزائري تدرب الخضر أمسية اليوم بحضور رئيس الفاف شرف الدين عمارة ونائبه ياسين بن حمزة.