خرجة مميزة لمديرة الثقافة والفنون لتيزي وزو 

التحقتالمديرة الولائية للثقافة بتيزي وزو، بمكان عملها بزي القبائلي، تزامنا مع الأيام الوطنية للباس الجزائري المنظم من طرف وزارة الثقافة و الفنون تحت شعار لباسي “ذاكرتي و ثقافتي”.

فقد اختارت المديرة الولائية للثقافة نبيلة قومزيان، الظهور في هذه المناسبة بزي ” ثاقندورث يمى عزيزو” أي جبة جدتي.

ويعتبر هذا الزي من أقدم الأزياء اللاتي كانت الجدات يلبسنه، ومؤخرا عاد ليظهر من جديد بقوة في المجتمع القبائلي كموضة أضيفت لها بعض الرتوشات العصرية، ليكون مناسبا للخروج به و حتى العمل به بكل اريحية نظرا لبساطته و جمال ألوانه الصيفية.