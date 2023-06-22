خرجوا لمشاهدة موقع حطام تيتانيك ولم يعودوا.. هذا مصير طاقم الغواصة المفقودة

كشف خفر السواحل الأمريكي في واقعة الغواصة المفقودة والمعروفة باسم «تيتان». أن رجال الإنقاذ قاموا حاليًا بتوسيع منطقة البحث عن الغواصة المفقودة وزيادتها لتبلغ ضعف مساحة ولاية كونيتيكت الأمريكية.

ومن المقرر أن تنضم اليوم الخميس عددا من القوارب والمركبات. التي تعمل تحت الماء إلى عملية البحث عن الغواصة المفقودة لكشف غموضها وإنقاذ 5 متنها.

وكشف الكابتن جيمي فريدريك أنه تم رصد العديد من الضوضاء خلال عملية البحث عن الغواصة المفقودة منذ يوم الأحد الماضي. التي خرجت لمشاهدة موقع حطام السفينة تيتانيك. مؤكدًا أنهم حتى الآن لا يعرفون مصدر هذه الضوضاء، وقال إن البحرية الأمريكية تساعد في تحليلها.

وطبقا لموقع سى إن إن، كان خفر السواحل الأمريكي أكد إن الغواصة لديها 40 ساعة تقريبا من الهواء القابل للتنفس. خلال تحديث له الساعة 1 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.

الغواصة المفقودة والمعروفة باسم «تيتان» تبدأ رحلتها بمخزون أكسجين لـ96 ساعة لـ5 أشخاص، ومفقودة منذ الأحد. ليكون اليوم الخميس موعدا حاسما للعثور عليها. ومن المحتمل أن تنفد كمية الأوكسجين المتبقية على متن الغواصة الصغيرة خلال ساعات.

وطبقا للدارسات فإن المتوقع أن الغواصة موجودة الآن في عمق يصل إلى 13 ألف قدم وهو عمق القاع الذي توجد فيه.

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