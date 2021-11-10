خرج عن النص من جديد.. دولور يصنع الحدث في فرنسا

عاد أندي دولور، لصناعة الحدث في فرنسا، بسبب خروجه الدائم عن النص، سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني مؤخرا.

وأكدت جريدة “لوموند“، بأن دولور لاعب موهوب، ولكنه غالبا ما يتسبب في مشاكل خارج الملعب، بسبب تصرفاته وإنفعاله الزائد.

في نفس السياق، أشارت الصحيفة للطريقة التي غادر بها اللاعب فريقه السابق مونبوليي، والطريقة إستبعد بها عن الخضر.

وأوضحت بأن ما حدث له مع جمال بلماضي مؤخرا، هو بمثابة “خروج جديد” عن النص للغجري.