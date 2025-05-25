خرشي: “صعود نجم بن عكنون إلى القسم المحترف كان مستحقا”

هنأ رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، أحمد خرشي، فريق نجم بن عكنون على تحقيقهم الصعود، مؤكدا بأن هذا الانجاز كان مستحقا.

وصرّح خرشي، خلال مشاركته في تسليم دِرع بطولة القسم الثاني هواة لفريق نجم بن عكنون: “نهنئ فريق نجم بن عكنون، الذي استحق الصعود للقسم المحترف”.

كما أضاف: “صعود نجم بن عكنون، جاء نظير المجهودات الكبيرة التي تم بذلها، بالإضافة للتنظيم، والاستقرار الذي شهده الفريق”.

وختم رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، أحمد خرشي: “نتمنى التوفيق لفريق نجم بن عكنون، في القسم المحترف”.