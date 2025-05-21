خرشي: “نتمنى مشوارا جيدا لمستقبل الرويسات في القسم المحترف”

هنأ رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة خرشي محمد، مجددا، فريق مستقبل الرويسات، على تحقيقه صعود تاريخي، متمنيا لهم مشور جيد الموسم المقبل في القسم المحترف.

وخلال مشاركته في حفل تسلم فريق الرويسات، درع بطولة القسم الثاني، صرح خرشي: “نهنئ فريق مستقبل الرويسات، بمناسبة صعوده التاريخي للقسم المحترف”.

كما أضاف: “فريق مستقبل الرويسات أدى موسما طيبا في البطولة، وخاض منافسة قوية مع عدة أندية، خاصة فريق اتحاد الحراش، في مرحلة الاياب”.

وتابع رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة خرشي محمد: “نتمنى أن يقدم فريق مستقبل الرويسات مشوارا جيدا في القسم المحترف”.