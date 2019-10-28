خرشي نوي: “أنتمي للمؤسسة العسكرية كشخص ولست مرشح الجيش”

قال الراغب في الترشح للرئاسيات المزمع تنظيمها، 12 ديسمبر المقبل، خرشي نوي، إنه ينتمي للمؤسسة العسكرية كشخص، وليس مرشح الجيش كما تداولته بعض الأطراف.

ودحض نوي، اليوم الاثنين، لدى نزوله ضيفا على منتدى الحوار، الإشاعات، كونه مرشح الجيش.

وأورد في هذا المقام “لو كنت انتمي للدولة القديمة، لما وقفت عن عملي، ولا ذهبت لكتابة الرواية، أنا انتمي للمؤسسة العسكرية كشخص، كلنا ننتمي الى الجيش، ولو كنت مرشح الجيش كما يشاع لجلست في بيتي أنتظر استماراتي الموقعة والمصادق عليها، لو كان معنا اي مؤسسة لاقتصرنا على انفسنا الجهد”.

وأكد نوي أن جمع استمارات الترشح للرئاسيات، أخذت جهدا كبيرا، مشيرا أنه مشروع فكر.

وعن بروزه المفاجئ والتفاف المواطنين حوله في فترة قصيرة، قال نوي “سر بروزي في ظرف قصير اننا خاطبنا الشعب، لا أحضر لما سألقيه، أنا أتكلم من القلب”.