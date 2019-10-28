خرشي نوي: “لست شحات استمارات ولا أتقن سياسة الهف.. أنا مع الإرادة الشعبية”

أكد الراغب في الترشح للرئاسيات خرشي نوي، اليوم الاثنين، جمع 65 ألف و223 استمارة ترشح، وليس كما يشاع أكثر من 200 الف استمارة.

وصرح خرشي نوي لدى نزوله ضيفا على منتدى المحور ” لست شحات استمارات، من أراد مساندتي فليساندي لفكري وليس لشخصي”.

وكشف نوي أنه اتصل ببعض الأحزاب الحاملة لبعض من أفكاره، لكنه وجد سدودا، مضيفا ” قصدت أناسا ظننتهم يحملون نفس الأحلام، والطموحات، فاعتذروا”.

وفي حديثه عن السياسات السابقة، قال نوري “أنا اكره السياسة التي مورست منذ 62 وهي السياسة المعروفة بالعامية الهف، أنا لا أتقنها، أنا مع سياسة فن إرادة الشعب، وهي تنطلق بناءً على واقع ورؤية المجتمع.

وعن أولويات برنامجه قال نوي ” أولويتي ليس تعديل الدستور، الأولوية هو المواطن، رفاه الإنسان ليعيش بكرامة، ثم محاربة الفساد والمال الفاسد، سأختار أشخاص أكفاء، فالوزير لا نختاره بالسلطة التقديرية، يجب اختيار الأكفاء”.