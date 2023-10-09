خرشي ينصب الأعضاء الجدد للجنة الفيدرالية للتحكيم

قام عضو المكتب الفيدرالي، ورئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد خرشي، اليوم الإثنين، بتعيين الأعضاء الجدد في اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، عن التعيينات الجديدة التي أقرها خرشي.

واعلن ذات المصدر، عن تنصيب خرشي، للحكم الدولي السابق محمد عبد شارف، على رأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم.

كما عين الحكم الدولي السابق جمال حيمودي، كمسؤول على قسم التكوين والتطوير، في اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

ونصب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد خرشي، أيضا، محمد حدادة، مسؤولا عن قسم التقييم والامتحانات.