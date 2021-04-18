خروبي: إخراج كميات من البطاطا إلى الأسواق بسعر 50 دينار لكسر الأسعار والإحتكار

كشف محمد خروبي المدير العام للديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم، عن إخراج كميات إضافية من منتوج البطاطا إلى الأسواق.

وأضاف خروبي، أن كميات البطاطا التي تم إخراجها خُزنت في شهر جانفي، وتم إخراج المرحلة الرابعة لتموين السوق.

وأوضح ذات المتحدث، أن مادة البطاطا عرفت تذبذبا في الآونة الأخيرة جراء الأمطار المتساقطة في مناطق الإنتاج على غرار سكيكدة، عنابة، الطارف ومستغانم.

وكشف في ذات السياق، أن المخزون سيتم تسويقه عبر أسواق الجملة بأسعار تتراوح من 40 إلى 50 دينار حسب النوعية.

وقال خروبي، أن ظاهرة إرتفاع اسعار البطاطا في الآونة الأخيرة عرفت منحنى تصاعدي وارتفاع جنوني بسبب الإحتكار.

وأعلن ذات المتحدث، عن إخراج مواد أخرى كاللحوم البيضاء ومادة الثوم.