خروبي: إستيراد ألف رأس من البقر لتمويل السوق واستقرار أسعار اللحوم في رمضان

كشف المدير العام للديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم محمد خروبي، أن وزارة التجارة إتخذت كافة الإجراءات لضمان تموين السوق.

وأوضح خروبي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن اللحوم البيضاء والحمراء والخضر والفواكه ستكون متوفرة وبأسعار معقولة طيلة شهر رمضان المبارك.

وأضاف خروبي، أن هناك ترتيبات وإجتماعات تنسيقية بين القطاعات المعنية لضبط مختلف المنتجات الفلاحية التي ستموّل الأسواق.

وكشف في ذات السياق، عن إنشاء نقاط بيع لتموين المواطن بأسعار تنافسية من المستثمرات الفلاحية مباشرة.

وأشار خروبي إلى أن هناك وفرة في المنتجات الفلاحية في الأسواق وبنوعية جيدة بفضل مجهودات الفلاحين.

وأوضخ ذات المتحدث، أن اللحوم البيضاء ستكون متوفرة خلال شهر رمضان، خاصة وأ، إنتاجها يتعدى 5 ملايين قنطار شهريا.

وأضاف أن الديوان قام رفقة الخواص بتخزين كميات معتبرة لضمان تموين المواطن بصفة منتظمة خلال شهر رمضان وبأسعار معقولة.

وأرجع خروبي سبب إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع أسعار الذرة في الأسواق العالمية مؤخرا.

وفيما يخص اللحوم الحمراء، كشف خروبي أن هناك منتوج وطني للاغنام والابقار من أجل التمويل في ظروف عادية.

وأشار إلى أن هناك تكملة من أجل منح رخص لاستيراد الابقار وتسويقها وذبحها في الجزائر، حيث سيتم إستيراد ألف رأس من البقر لتمويل الاسواق عبر الوطن بشكل منتظم ويساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح في ذات السياق، أنه كان هناك حظر لإستيراد اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة، غير أنه سيتم إستيراد البقر الحي لتشغيل المذابح واليد العاملة وخلق قيمة اضافية.