خروج إضطراري لبونجاح بعد تعرضه لإصابة أمام السيلية

تعرض اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح لإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه السد أمام نادي السيلية في إطار الجولة الأولى من دوري نجوم قطر سهرة اليوم الأحد.

وغادر بونجاح أرضية الميدان في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بعدما صنع أهداف المباراة في الدقيقة الـ 23 والـ33 .

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