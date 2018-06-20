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خروج “المغرب” من المونديال يُقرب “رونار” من خلافة “ماجر” !!

الرياضة
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خروج “المغرب” من المونديال يُقرب “رونار” من خلافة “ماجر” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم سيكون أكبر المُستفيدين من إقصاء المنتخب المغربي اليوم الأربعاء من الدور الأول لمونديال روسيا.

وبعد الخسارة ضد مُنتخبي إيران والبرتغال تأكد رسميا إقصاء أسود الأطلس قبل الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لمنافسة كأس العالم.

ويُقرب هذا الإقصاء المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من الإستقالة أو الإقالة خاصة وأنه لم يصل للهدف المُسطر سلفا.

وقد يكون الخضر المنتخب القادم الذي سيُشرف عليه “الثعلب” في ظل رغبة الفاف في الإستفادة من خبرته لإعادتهم إلى السكة.

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