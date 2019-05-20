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خروج علي حداد من محكمة بئر مراد رايس

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خروج علي حداد من محكمة بئر مراد رايس
بقلم أمينة داودي

خرج رجل الأعمال علي حداد من محكمة بئر مراد رايس اليوم الإثنين بعدما تم تأجيل المحاكمة.

للإشارة فقد تم تأجيل محاكمة علي حداد اليوم الإثنين بسبب غياب الشهود.


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