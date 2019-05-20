خروج علي حداد من محكمة بئر مراد رايس

للإشارة فقد تم تأجيل محاكمة علي حداد اليوم الإثنين بسبب غياب الشهود.
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تتواصل العمليات التضامنية، مع العائلات المعوزة تزامنا مع شهر رمضان، باقتناء طرود غذائية وايصالها الى المواطنين المعوزين القاطنين في المناطق المعزولة .
حيث قامت مديرية النشاط الاجتماعي…
لقي 21 شخصا حتفهم، وأصيب 421 آخرون بجروح، في 351 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 ماي الجاري، بعدة ولايات من الوطن.
وحسب…
شارك والي أم البواقي، مسعود حجاج، أمس الأحد، مائدة الإفطار، نزلاء دار الأشخاص المسنين، تزامنا مع ليلة النصف من رمضان.
حيث تم اليوم إقامة فطور جماعي…
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