خروج قاطرة عن مسارها بين محطتي آغا والورشاء واصطدامها بعمود.. شركة SNTF توضّح

وقع مساء اليوم السبت حادث خروج قاطرة عن مسارها بين محطتي آغا والورشاء واصطدامها بعمود حامل للكوابل الكهربائية.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيانها تسجيل في حدود الساعة 18:30 على مستوى مستودع الجزائر (بين محطة الورشات ومحطة آغا).

وأكدت الشركة أن الحادث تمثل في خروج قاطرة عن مسارها من بين القاطرتين ديزل المتوجهتين الى محطة اغا ، ما أدى إلى اصطدامها بعمود حامل للكوابل الكهربائية.

كما قامت شركة SNTF وعلى الفور تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب. وكذا التكفل بجميع المسافرين المتواجدين على مستوى محطة آغا للخطوط الطويلة، وتوجيههم الى رحلاتهم بالتنسيق مع مؤسسة سوڨرال.

وتؤكد شركة SNTF الى انها قد اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الخدمة و بهذا فإن جميع القطارات الصباحية ستكون في الخدمة حسب برنامجها اليومي.