خروج مسلسل “رمضان كريم” عن السباق الرمضاني المقبل

كشف المنتج المصري أحمد السبكي عن نيته بتقديم جزء ثالث من مسلسل رمضان كريم. بعدما تم عرض جزئين من العمل وحقق نجاحا كبيرا خلال الشهر الكريم.

وقال أحمد السبكي في تصريح خاص لموقع فيتو: “إنه ينوي تقديم جزء ثالث. من مسلسل رمضان كريم بعد نجاح الجزء الأول والثاني. لكنه يقرر أن يكون ضمن سباق رمضان 2025.

من جانب آخر، علق الفنان صبري فواز على عدم تحقيق مسلسل “رمضان كريم 2”. ذات النجاح الذي حققه الجزء الأول عندما عرض عام 2017.

وقال صبري فواز في حوار له مع برنامج “نجوم رمضان أقربلك” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM”. “مسلسل “رمضان كريم 2″ لم يحقق نفس نجاح الجزء الأول لأن هناك تغيرات كثيرة في الخطوط الدرامية. بسبب غياب شخصيات أو وفاة بطل من الأبطال”.

وأضاف: “غياب الفنانات مثل ريهام عبد الغفور وروبي وسهر الصايغ بالتأكيد مؤثر وكنا نتمنى وجودهن. لكن ليس هو السبب الوحيد، المشكلة غياب الخيوط الدرامية لشخصياتهن التي تنمي شبكة العلاقات بين الأبطال”.