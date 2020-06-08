خريجو مدارس الشبه الطبي الخاصة يحتجون بمعسكر

عبر عدد معتبر من خريجي المدارس الخاصة والمعتمدة من طرف الدولة للتكوين الشبه طبي دفعة 2017و 2018 ، عن أسفهم لتماطل قطاع الصحة في توظيفهم و الاستعانة بخدماتهم في هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

وأقدمت مجموعة من حاملي شهادات التمريض و مساعد التمريض على الاحتجاج، أمام مقر مديرية الصحة لمعسكر و مقر الولاية، في محاولة منهم لرفع انشغالهم المرتبط بالتوظيف و فتح مناصب شغل لهم ، موضحين في عريضة لهم أن جميع زملائهم خرجي مدارس التكوين الشبه الطبي الخاصة الولايات الغربية تم التكفل بهم إلا دفعات ولاية معسكر، التي اصطدمت بواقع مرير يتمثل في البطالة الخانقة التي يعانون منها.

ودعا المحتجون إلى تدخل السلطات العمومية و الوصية على قطاع الصحة قصد التكفل العاجل بهم و تسوية وضعيتهم .

من جهته استقبل مدير الصحة ممثلين عنهم،موضحا لهم أنه لا يجود مناصب حاليا ولا يمكنه توظيفهم في الوقت الراهن.