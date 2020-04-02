خريجو وطلبة جامعة التكوين المتواصل يدعون المدير الجديد لتلبية مطالبهم

دعت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، المدير الجديد، إلى فتح حوار جاد لحل انشغالات منتسبي جامعة التكوين المتواصل.

وقال منصري براهيم رئيس اللجنة الوطنية لخريجي وطلبه جامعة التكوين المتوصل، في إتصال مع “النهار اونلاين”، ان اللجنة استبشرت خيرا بهذا التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة جامعة التكوين المتواصل.

وتم تنصيب البروفيسور رابح شريط، مدير عاما جديدا لجامعة التكوين المتواصل.

ودعا ذات المتحدث، المدير الجديد، إلى فتح باب الحوار، والعمل من أجل تلبية مطالبهم التي سبق وأن تم رفعها إلى الجهة الوصية.

وتأتي في مقدمة هذه المطالب، التصنيف في فئه تأطير “أ” صنف 11، ومواصلة الدراسة في الطورين الأول والثاني لكل خريجي جامعه التكوين المتواصل.

يشار إلى أن المدير الجديد رابح شريط، سبق وأن تقلد عدة مناصب، منها عميد كلية الاقتصاد بالخروبة، ورئيس جامعة الجزائر 3.