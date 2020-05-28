خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم الخميس وزارة الصحة 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 8997 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 630 حالة وفاة.
بينما تماثلت 148 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5277 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العدد الإجمالي للإصابات يرتفع إلى 8997
تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل عدد المتوفين إلى 630
تسجيل 148 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع المتعافين 5277
البليدة 1127
الجزائر 1024
وهران 589
سطيف 549
قسنطينة 436
عين الدفلى 394
تيبازة 329
بجاية 279
تلمسان 266
ورڨلة 254
برج بوعريريج 227
المدية 209
عنابة 184
أم البواقي 175
تيارت 173
بشار 163
تيزي وزو 150
باتنة 150
الجلفة 150
المسيلة 148
معسكر 134
خنشلة 129
بسكرة 124
سكيكدة 124
أدرار 123
بومرداس 120
عين تموشنت 101
غرداية 94
الوادي 89
الأغواط 86
البويرة 84
تيسمسيلت 79
سيدي بلعباس 78
الشلف 72
مستغانم 68
سوق اهراس 66
تبسة 66
جيجل 59
ڨالمة 58
ميلة 57
نعامة 57
غليزان 46
البيض 42
الطارف 29
تندوف 14
سعيدة 10
إليزي 7
تمنراست 5
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