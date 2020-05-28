خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم الخميس وزارة الصحة 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 8997 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 630 حالة وفاة.

بينما تماثلت 148 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للإصابات يرتفع إلى 8997

تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل عدد المتوفين إلى 630

تسجيل 148 حالة شفاء جديدة ليبلغ مجموع المتعافين 5277

البليدة 1127

الجزائر 1024

وهران 589

سطيف 549

قسنطينة 436

عين الدفلى 394

تيبازة 329

بجاية 279

تلمسان 266

ورڨلة 254

برج بوعريريج 227

المدية 209

عنابة 184

أم البواقي 175

تيارت 173

بشار 163

تيزي وزو 150

باتنة 150

الجلفة 150

المسيلة 148

معسكر 134

خنشلة 129

بسكرة 124

سكيكدة 124

أدرار 123

بومرداس 120

عين تموشنت 101

غرداية 94

الوادي 89

الأغواط 86

البويرة 84

تيسمسيلت 79

سيدي بلعباس 78

الشلف 72

مستغانم 68

سوق اهراس 66

تبسة 66

جيجل 59

ڨالمة 58

ميلة 57

نعامة 57

غليزان 46

البيض 42

الطارف 29

تندوف 14

سعيدة 10

إليزي 7

تمنراست 5