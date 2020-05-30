خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم السبت وزارة الصحة 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9267 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 646 حالة وفاة.

بينما تماثلت 127 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5549 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1150

الجزائر 1050

وهران 599

سطيف 580

قسنطينة 459

عين الدفلى 394

تيبازة 329

بجاية 288

تلمسان 275

ورڨلة 258

برج بوعريريج 227

المدية 211

عنابة 184

أم البواقي 183

تيارت 173

بشار 163

تيزي وزو 157

باتنة 156

المسيلة 153

الجلفة 153

خنشلة 141

معسكر 136

سكيكدة 133

بسكرة 126

بومرداس 126

أدرار 125

الأغواط 105

عين تموشنت 101

غرداية 100

الوادي 98

البويرة 87

تيسمسيلت 81

سيدي بلعباس 81

مستغانم 75

الشلف 73

سوق اهراس 68

تبسة 68

ميلة 62

جيجل 59

نعامة 59

ڨالمة 58

غليزان 47

البيض 42

الطارف 30

تندوف 14

سعيدة 10

تمنراست 10

إليزي 7