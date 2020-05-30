خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم السبت وزارة الصحة 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9267 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 646 حالة وفاة.
بينما تماثلت 127 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5549 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1150
الجزائر 1050
وهران 599
سطيف 580
قسنطينة 459
عين الدفلى 394
تيبازة 329
بجاية 288
تلمسان 275
ورڨلة 258
برج بوعريريج 227
المدية 211
عنابة 184
أم البواقي 183
تيارت 173
بشار 163
تيزي وزو 157
باتنة 156
المسيلة 153
الجلفة 153
خنشلة 141
معسكر 136
سكيكدة 133
بسكرة 126
بومرداس 126
أدرار 125
الأغواط 105
عين تموشنت 101
غرداية 100
الوادي 98
البويرة 87
تيسمسيلت 81
سيدي بلعباس 81
مستغانم 75
الشلف 73
سوق اهراس 68
تبسة 68
ميلة 62
جيجل 59
نعامة 59
ڨالمة 58
غليزان 47
البيض 42
الطارف 30
تندوف 14
سعيدة 10
تمنراست 10
إليزي 7
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