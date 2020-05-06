خريطة اصابات فيروس كورونا عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس التاجي إلى 4997، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة.
فيما تماثل 130 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصا.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 865
الجزائر: 563
وهران: 286
سطيف: 243
عين الدفلى: 237
قسنطينة: 221
تيبازة: 188
برج بوعريريج: 167
بجاية: 151
تلمسان: 136
المدية: 121
ورقلة: 115
تيزي وزو: 109
تيارت: 108
أم البواقي: 99
عنابة: 88
الجلفة: 80
غرداية: 78
بسكرة: 69
بشار: 69
مـعـسـكـر: 64
مستغانم: 60
سكيكدة: 60
باتنة: 58
سيدي بلعباس: 57
الشلف: 55
تيسمسيلت: 54
بومرداس: 53
أدرار: 52
عين تموشنت: 51
جيجل: 48
خنشلة: 47
الوادي: 44
الأغواط: 41
تبسة: 37
غليزان: 36
البويرة: 32
قالمة: 30
المسيلة: 29
ميلة: 21
سوق أهراس: 20
الطارف: 18
نعامة: 11
تندوف: 9
البيض: 7
سعيدة: 5
تمنراست: 3
إليزي: 2
التعليقات (0)