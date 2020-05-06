خريطة اصابات فيروس كورونا عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس التاجي إلى 4997، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 476 حالة وفاة.

فيما تماثل 130 مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 2197 شخصا.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 865

الجزائر: 563

وهران: 286

سطيف: 243

عين الدفلى: 237

قسنطينة: 221

تيبازة: 188

برج بوعريريج: 167

بجاية: 151

تلمسان: 136

المدية: 121

ورقلة: 115

تيزي وزو: 109

تيارت: 108

أم البواقي: 99

عنابة: 88

الجلفة: 80

غرداية: 78

بسكرة: 69

بشار: 69

مـعـسـكـر: 64

مستغانم: 60

سكيكدة: 60

باتنة: 58

سيدي بلعباس: 57

الشلف: 55

تيسمسيلت: 54

بومرداس: 53

أدرار: 52

عين تموشنت: 51

جيجل: 48

خنشلة: 47

الوادي: 44

الأغواط: 41

تبسة: 37

غليزان: 36

البويرة: 32

قالمة: 30

المسيلة: 29

ميلة: 21

سوق أهراس: 20

الطارف: 18

نعامة: 11

تندوف: 9

البيض: 7

سعيدة: 5

تمنراست: 3

إليزي: 2