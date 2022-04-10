خريطة جديدة لتوزيع الحليب قريباً

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أنه سيتم قريبا المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب.

ويأتي ذلك، قصد ضمان “تموين منتظم” للساكنة بالحليب، عبر مختلف الولايات ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية.

وقال مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “تم اعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية. يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم. وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى”.

وحول شهر رمضان، قال المسؤول أنه تم خلال الأسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم. على مستوى ملبنات المجمع العمومي “جيبلي” من مجموع 5000 طن إضافية. خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.

كما تضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة بـ 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا. لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.

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