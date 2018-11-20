خريطة طريق لتعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي

اعدت الجزائر والاتحاد الاوروبي خريطة طريق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة.

حسب ما اعلن اليوم الثلاثاء بالجزائر المفوض الاوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة ميغال آي آس كانات.

وصرح المسؤول الاوروبي خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الطاقة مصطفي قيطوني.

عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي.

قائلا ان الطرفين قاما بإعداد خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة كما ستسمح بتطويرها بطريقة اكثر فعالية.