خزار مدربا جديدا لشبيبة جيجل

أعلنت إدارة نادي شبيبة جيجل، اليوم الثلاثاء، تعيين الهادي خزار مدربا جديدا للفريق الأول.

خلفا للمدرب المستقيل من منصبه، رحماني بوزيان، بسبب سوء النتائج منذ انطلاق الموسم الجديد من الرابطة الثانية هواة - وسط شرق. حيث تعادل الفريق في ثلاث مباريات وانهزم في واحدة خلال أربع جولات.

للإشارة، سبق للمدرب، الهادي خزار، أن أشرف على العارضة الفنية للعديد من الأندية المحلية. أبرزها: مولودية البيض، رائد القبة، شبيبة بجاية، اتحاد بسكرة و أولمبي المدية.