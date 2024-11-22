خزروني: “تيبي مازمبي يبقى من أفضل الأندية الإفريقية ولدينا ثقة في تعدادنا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، أن منافسهم المقبل في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، تيبي مازمبي الكونغولي، من أفضل الأندية الإفريقية.
وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تيبي مازمبي رغم أنه ليس مثلما كان عليه في السنوات الماضية، إلا أنه يبقى من أفضل الأندية الإفريقية”.
كما أضاف: “طاقمنا الفني عاين عدة مبارايات لتيبي مازمبي، لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وسنحضر أنفسنا من جميع الجوانب، لضمان الجاهزية فريقنا لهذه المباراة”.
وتابع محمد خزروني: “نملك فريق جيد، ولا نشك في امكانيات لاعبينا، وسنعمل على ايجاد التوليفة المناسبة في مبارياتنا المقبلة لاستعادة النتائج الايجابية”.
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