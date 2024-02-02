خزروني: “حضرنا جيدا للتتويج وبعد كل انتصار يزداد الضغط”
أشاد محمد خزروني المنسق العام لمولودية الجزائر، بالنتائج القوية التي يحققها النادي في الموسم الجاري، الذي شهد تتويجه بـ”اللقب الشتوي” برصيد 36 نقطة.
وقال خزروني: “مولودية هذا الموسم، جهّزت نفسها بشكل جيد، وكنا نعلم أن اللقاءات ستكون صعبة.. ومنذ الهزيمة أمام شباب قسنطينة الفريق عاد بقوة وبإرادة أكبر”.
وواصل المنسق العام للعميد، في تصريحات إذاعية: “في بداية الموسم استقدمنا لاعبين يملكون الخبرة، وفي كرة القدم، حين تكون هناك مجموعة متماسكة، الأمور تسير بشكل جيد والإرادة الرغبة في اللعب أهم شيء”.
كما أضاف ذات المتحدث: “ليس سهلا أن تبدأ البطولة بهذه الطريقة. والمولودية عانت من مشاكل كثيرة في السنوات الماضية على مستوى الإدارة والتسيير”.
وختم خزروني: “اليوم الفريق يسير في الطريق السليم، اللاعبون يعلمون أن أمامهم مهمة صعبة. وبعد كل انتصار يزيد الضغط، ولهذا نركز بشكل كبير على الجانب النفسي”.