خزروني: “سندخل مباراة السياسي بنية تحقيق الفوز”

أكد المناجير العام لمولودية الجزائر، محمد خزروني، عزم فريقه على تحقيق فوز جديد في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بشباب قسنطينة.

وصرّح خزروني، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “مباراتنا المقبلة لن تكن سهلة أمام فريق شباب قسنطينة الذي يحسن التفاوض خارج الديار”.

كما أضاف: “ككل المقابلات قمنا بتحضيرات عادية لهذه المواجهة، واللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم”.

وأردف: “انهزامنا الوحيد هذا الموسم كان أمام السياسي، في لقاء الذهاب، وسندخل هذه المباراة بنية تحقيق الفوز”.

وتابع محمند خزروني: “إرادة اللاعبين فوق الميدان هي من ستصنع الفارق في هذه المباراة، التي نسعى فيها لتحقيق الفوز وإسعاد أنصارنا”.