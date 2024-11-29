خزروني: “سنقدم طلب لاستقبال يونغ أفريكانز بملعب “علي لابوانت””
بقلم كريم تيغرمت
كشف مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، عن رغبة إدارة الفريق في خوض مباراتهم أمام يونغ أفريكانز التنزاني، بملعب “علي لابوانت” بالدويرة.
وصرح خزروني، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتمنى استقبال يونغ أفريكانز، بملعب الدويرة، خاصة أننا سنخضو اللقاء بدون جمهور”.
كما أضاف: “علينا الفوز بكل مبارياتنا داخل الديار، والعودة بنقطة على الأقل من خارج الديار لنتمكم من الذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة”.
وتابع محمد خزروني: “اللعب دون جمهور يفقد لاعبينا الدعم المعنوي اللازم، لكن سنعمل على تحقيق الفوز واهدائه للأنصارنا”
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