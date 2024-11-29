خزروني: “علينا الحذر من يونغ أفريكانز بعد هزيمته في المباراة الأولى”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، عن المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه في رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمعهم بنادي يونغ أفريكانز التنزاني.
وصرح خزروني، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “منافسنا المقبلة في رابطة أبطال إفريقيا، فريق يونغ أفريكانز، الذي انهزم في مباراته الاولى أمام الهلال السوداني”.
كما أضاف: “سنحضر هذه المباراة بكل جدية، وعلينا الحذر من فريق يونغ أفريكانز، خاصة بعد هزيمته في أول مباراة”.
يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سيستقبل، نادي يونغ أفريكانز التنزاني، يوم 7 ديسمبر المقبل، بملعب “5جويلية”، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
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