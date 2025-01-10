خزروني: “كل الأمور جاهزة لنحقق الفوز أمام تيبي مازمبي”

أكد المناجير العام لنادي مولودية الجزائر، محمد خزروني، جاهزية فريقه لمباراتهم أمام تيبي مازمبي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراة اليوم التي ستجمعنا بنادي تيبي مازمبي، تعتبر مصيرية”.

كما أضاف: “كل المقابلات ستكون صعبة في هذه المنافسة الإفريقية، بما فيها مباراة اليوم أمام تيبي مازمبي”.

وأردف المناجير العام للمولودية: “لاعبينا كانت تنقصهم بعض الثقة أمام المرمى، لكن حاليا بدأت تتحسن الأمور، مقارنة بالمباريات السابقة، ما يجعلنا متفائلين”.

وتابع محمد مخزروني: “سندخل المقابلة بنية التهديف مبكرا، وكل الأمور جاهزة لنقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز في هذا اللقاء”.