خزروني: “لم نتنقل إلى دار السلام في ثوب الضحية وهدفنا الفوز”

اعترف المناجير العام لمولودية الجزائر، محمد خزروني، بصعوبة المبارة المقبلة لفريقه، أمام يانغ أفريكا التنزاني، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح خزروني، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “نتمنى أن تسير مباراتنا أمام يانغ أفريكا، في أفضل الظروف، وأن نحقق الفوز”.

كما أضاف: “المبارا ستكون صعبة، على الفريقين، ونحن لم نتنقل في ثوب الضحية أين سنلعب كامل حظوظنا”.

وتابع محمد خزروني: “بعد فوزنا أمام تيبي مازمبي، فريقنا في أثبت أنه في تحسن، ونأمل أن نحقق الفوز في هذه المبارة المصيرية، بمجهودات لاعبينا”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، مطالب بضمان التعادل على الأقل أمام مضيفه يانغ أفريكا التنزاني، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت، لضمان تأهلهم للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.