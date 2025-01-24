خزروني: “مباراة الداربي جد مهمة ونتمنى اسعاد جماهيرنا”

أبرز مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، أهمية مباراة الداربي، بالنسبة لفريقه، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح خزروني، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الداربي، مباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين”.

كما أضاف مناجير المولودية: “في حال فوزنا سنبلغ الصدارة التي نبحث عنها، قبل مباراة الساورة، وبعدها مباراة نهائي السوبر”.

وتابع محمد خزروني: “نتمنى حضور مباراة كبيرة على جميع المستويات، واسعاد جمهور مولودية الجزائر”.