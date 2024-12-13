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الرياضة

خزروني: “مباراتنا أمام الهلال السوداني ستكون صعبة وهدفنا تحقيق الفوز”

بقلم كريم تيغرمت
خزروني: “مباراتنا أمام الهلال السوداني ستكون صعبة وهدفنا تحقيق الفوز”
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اعترف مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق الهلال السوداني، برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الهلال السوداني، فريق جيد، وقوي، لم ينهزم لحد الآن، ما يجعل ما يجعل مباراتنا أمامه ستكون صعبة”.

كما أضاف: “هذه المباراة جد مهمة بالنسبة لنا، اللاعبون واعون بالمسيوؤلية، ونتمنى تحقيق فوز جديد في هذه المنافسة”.

وتابع محمد خزروني: “نتأسف لغياب أنصارنا عن هذا اللقاء، لكن سنعمل على تحقيق الفوز، واهدائه لهم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/POYDZ
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