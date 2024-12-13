خزروني: “مباراتنا أمام الهلال السوداني ستكون صعبة وهدفنا تحقيق الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق الهلال السوداني، برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.
وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الهلال السوداني، فريق جيد، وقوي، لم ينهزم لحد الآن، ما يجعل ما يجعل مباراتنا أمامه ستكون صعبة”.
كما أضاف: “هذه المباراة جد مهمة بالنسبة لنا، اللاعبون واعون بالمسيوؤلية، ونتمنى تحقيق فوز جديد في هذه المنافسة”.
وتابع محمد خزروني: “نتأسف لغياب أنصارنا عن هذا اللقاء، لكن سنعمل على تحقيق الفوز، واهدائه لهم”.
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