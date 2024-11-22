خزروني: “ندعو أنصارنا للبقاء خلف الفريق ومساعدتنا للعودة بقوة”

وجّه مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، الدعوة لأنصار الفريق لمساندتهم في الفترة الحالية، من أجل العودة بقوة في المباريات المقبلة.

وفي حوار خصّ به الإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، قال خزروني: “يلعب فريقنا اليوم على أربع جبهات، ونحن بحاجة لجميع التعداد الذي نملكه”.

وأضاف بخصوص اللاعب زوغرانا الذي كان مصابا: “زوغرانا أبدى جاهزيته للعودة إلى المنافسة، وسيكون معنا في مباراة تيبي مازيمبي”.

وأردف: “نحن بحاجة إلى جميع التعداد، ويبقى المدرب هو المسؤول الأول عن التريكبة التي يختارها مستقبلا”.

وتابع محمد خزروني: “ندعو أنصارنا للبقاء خلف الفريق خاصة في هذه المرحلة، ومساعدتنا للعودة إلى السكة الصحيحة في أقرب وقت”.