خزروني: “نعتذر من أنصار المولودية ونعدهم بالتعويض مستقبلا”
بقلم كريم تيغرمت
عاد المناجير العام لمولودية الجزائر، محمد خزروني، للحديث عن هزيمتهم الأخيرة في البطولة، أمام شباب بلوزداد، أين حرص على تقديم اعتذاراته لأنصار العميد.
وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “هزيمتنا أمام شباب بلوزداد كانت مرة، لكن هذه هي كرة القدم، هناك فوز، وهزيمة”.
كما أضاف: “لعبنا بطريقة جيدة في الشوط الأول، صنعنا عدة فرص لم نحسن استغلالها، وفي الشوط الثاني لم نحسن تسيير اللقاء”
وتابع محمد خزروني: “نعتذر للأنصارنا على المردود المقدم، وسنعمل على تعويض ذلك في قادم جولات البطولة، لنكون عند حسن ظنهم”.
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