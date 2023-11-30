خزروني يكشف موعد تدشين مركز تدريبات مولودية الجزائر الجديد

كشف المنسق لفريق مولودية الجزائر محمد خزروني، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية بالمشروع الإقتصادي الخاص بالفريق.

و قال محمد خزروني خلال تدخله “سنستسلم مركز تدريبات فريق مولودية الجزائر في غضون شهر أو شهر و نصف”.

كما أضاف “الفريق سيحتاج حتما إلى مصادر تمويل جديد، وهو ما سنعمل عليه، مركز التكوين مولود جديدة وفريق مولودية الجزائر محتاج لهذا المركز”.

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