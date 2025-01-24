خزروني: “مباراة الداربي جد مهمة ونتمنى إسعاد جماهيرنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، أهمية مباراة الداربي، بالنسبة لفريقه، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.
وصرح خزروني، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الداربي، مباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين”.
كما أضاف مناجير المولودية: “في حال فوزنا سنبلغ الصدارة التي نبحث عنها، قبل مباراة الساورة، وبعدها مباراة نهائي السوبر”.
وتابع محمد خزروني: “نتمنى حضور مباراة كبيرة على جميع المستويات، واسعاد جمهور مولودية الجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/ehOaO