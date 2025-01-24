خزروني: “الداربي سيلعب على جزئيات صغيرة ولاعبونا جدّ محفزين”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مناجير مولودية الجزائر، محمد خزروني، عن مدى جاهزية تعدادهم، لمباراة الداربي، أين أكد بأن اللاعبين جد محفزين لهذه المباراة.
وصرح خزروني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الداربي العاصمي، سيكون عرس كبيرة، بين فريقين جارين يعرفان بعضهما جيدا”.
كما أضاف: “بعد عودتنا من تنزانيا، تعدادنا أجرى تدريبات خفيفة لاسترجاع قواهم، تحضيرا لمباراة اليوم التي نتمنى فيها تقديم مردود في المستوى”.
وتابع محمد خزروني: “في مباراة الداربي، اللاعبين محفزين طبيعيا، وأتوقع أن تكون مباراة في المستوى ستلعب على جزئيات بسيطة”.
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