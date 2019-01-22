خزناجي: إنشاء 48 محافظة عقارية جديدة

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي انه بهدف لتخفيف العبء على المحافظات العقارية التي تعرف نشاطا مكثفا.

ولتمكين المحافظين العقاريين من التحكم في تسيير هذه المصالح و تحقيق مبدا قريب الادارة من المواطن.

تم بموجب آخر قرار وزاري مشترك إنشاء 48 محافظة عقارية جديدة بالعديد من ولايات الوطن ليرتفع عددها إلى 234 محافظة.

و أضاف في ذات السياق انه يجري حاليا العمل على مراجعة أخرى للاختصاصالاقليمي لبعض المحافظات العقارية مع الترشيد و التحكم في النفقات العمومية.

و لتسهيل وتحسين ظروف العمل على مستوى المصالح العقارية تم رفع التجميد مؤخرا من قبل الوزير الأول على جميع المشاريع المتعلقة بإنشاء المراكز العقارية المسجلة عبر الوطن و المقدرة ب34 مشروع .

و قد انطلقت عملية تجسيد إنجاز المراكز العقارية باختيار الأرضيات و إجراء الدراسات اللازمة يؤكد السيد خزناجي.

كما شمل هذا الإجراء اقتناء 80 سيارة إدارية لفائدة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية زيادة على عملية اخرى سبق ان رفعت التجميد عن جزء منها يقدر ب

48 سيارة.

و يوجد دفترا الشروط الخاصان باقتناء على التوالي 80 و 48 سيارة إدارية قيد الانتهاء حيث سيتم عرضهما خلال الأيام القليلة المقبلة على اللجنة القطاعية

للصفقات التابعة لوزارة المالية للدراسة.