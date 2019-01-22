خزناجي: توظيف أعوان جدد بالمحافظات العقارية

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، أنهم يقومون حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية.

حول النقص في الموارد البشرية على مستوى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران وتلمسان.

التي كان محل بعثات الإستعلام لأعضاء لجنة المالية والميزانية، مشيرا إلى أن النقص يرجع إلى إستفادة عدد معتبر من الموظفين”

من ذوي الخبرة من التقاعد المسبق.

وللحد من هذا العجز، فإن إدارة أملاك الدولة سعت إلى إعادة توزيع ونشر الموظفين بين المصالح حسب درجة الإحتياج.

وستقوم إدارة إملاك الدولة حاليا بالتحضير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العمومية حول هذا النقص في الموارد البشرية.

ومن تمة طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف أعوان جدد على مستوى مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري.

أين ستعطى الأولوية في ذلك للأعوان المتواجدين بهذه المصالح المقبولين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.