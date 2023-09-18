خزينة الإتحاد تنتعش.. الكاف ترفع منحة التتويج بكأس السوبر

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، رفع المنحة المخصصة للمتوج بكأس السوبر الإفريقي بداية من نسخة 2023، وبنسبة 130%.

وحسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي، فإن المتوج باللقب إتحاد العاصمة سينال منحة تقدر 500 ألف دولار، فيما سينال الأهلي المصري منحة تقدر بـ250 ألف دولار.

وللإشارة، رفعت الكاف منحة منشطي مواجهة السوبر بنسبة 130 %، حيث نال الفريق المتوج باللقب الموسم الماضي 200 ألف دولار والوصيف 125 ألف دولار.