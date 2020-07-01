خزينة “الفاف” تتدعم بـ “1.3 مليون دولار” ستُوجّه لمساعدة الأندية !

كشف محمد مساعد عضو المكتب الفيدرالي، أن خزينة “الفاف” تدعمت بـ 1.3 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار خاصة للكرة النسوية.

وصرح “محمد مساعد” قائلا: “في بداية الأمر طلبنا من الأندية أن تتكفل بالبروتوكول الصحي، لكن الأندية قالت أنها لا تستطيع ذلك”.

وأضاف: “الحمد لله دعم الفاف والكاف جاء في وقته، فقد تدعمت خزينة الفاف ب1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار خاصة بالكرة النسوية”.

وتابع: “الفاف ستتكفل بالبرتوكول الصحي من الناحية الاقتصادية، واذا كان المبلغ قد تجاوز المبلغ المحدد من طرفنا فعلى الأندية أن تدفع ذلك الفارق”.