خزينة “الفاف” تحقق أرقاماً إيجابيةً

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، عن تسجيل خزينتها أرباحاً مادية، وذلك خلال آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي المنعقد أمس الخميس، في دورته العادية، بالمركز التقني سيدي موسى.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تم الاستماع لعرض رئيس اللجنة المالية، ولد عمار جميل، الذي انتهى بنتيجة إيجابية سجلها المدقق في تقريره السنوي.

وأغلق المكتب الفيدرالي الحسابات بنتيجة إيجابية صافية أكثر من 4 ملايير دينار (4،488،278،864.16 دينار).

كما أوضح بيان “الفاف” أن المكتب الفيدرالي ناقش واعتمد الميزانية المتوقعة لعام 2025 التي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة.