خزينة غالي معسكر تنتعش بـ 4 ملايير سنتيم

كشفت إدارة نادي غالي معسكر، اليوم الثلاثاء، عن انتعاش خزينة النادي بـ 4 ملايير سنتيم قدمت من طرف والي الولاية فريد محمدي.

و نشرت إدارة غالي معسكر عدد من الصور لتسلم الإدارة الشيك من طرف والي الولاية، و عدد من المسؤولين الذين كانوا حاضرين في تجمع اليوم.

كما شكرت إدارة “الغالي” والي الولاية فريد محمدي على كل المجهودات المبذولة ودعمه الدائم للفريق العريق من أجل النهوض به، و الوصول إلى الأهداف المرجوة.

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