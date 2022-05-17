خزينة وفاق سطيف تنتعش بهذا المبلغ من الكاف !

ستنتعش خزينة فريق وفاق سطيف بمبلغ مالي مُعتبر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”.

وذلك نظير وصوله للدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا وخروجه أمام الأهلي المصري.

حيث سيستفيد النادي السطايفي من مبلغ مالي من الكاف يُقدر ب875.000 دولار، أي ما يُعادل حوالي 13 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

كما قد يسمح هذا المبلغ لخزينة الوفاق بالانتعاش قليلا والتحضير بشكل جيد للموسم الجديد وتسديد مستحقات اللاعبين العالقة.

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