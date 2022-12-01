خزينة وفاق سطيف ستنتعش بـ 6 مليار سنتيم  

كشفت إدارة وفاق سطيف أن خزينة الفريق ستنتعش بقيمة مالية تقدر بـ 6 مليار سنتيم، من طرف السلطات المحلية وبعض المموّلين.

وقالت إدارة “النسر الأسود” عبر بيان لها على الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الخميس، أن إعانات السلطات المحلية تتمثل في ملياري سنيتم من الصندوق الولائي. و ملياري من مديرية الشباب والرياضة.

كما قالت إدارة الفريق انها تنتظر ملياري سنتيم من شركة اسمنت “عين الكبيرة” بعد توقيع العقد قريبا. بشرط حمل قميص النادي شعار الشركة بداية من السبت المقبل.

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